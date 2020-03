Marcha 8-M: Guadalajara en resistencia violeta

Por Belinda Lorenzana

Fotografía / Sandra Grattarola

Es domingo por la tarde y las tapatías llenan las calles de la ciudad. Van vestidas de violeta, verde y negro. Mujeres diversas, de diferentes colonias y barrios, con creencias a veces contrapunteadas. Vienen dispuestas a manifestarse: niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres de la tercera edad, todas juntas. Muchas de las asistentes marchan por primera vez, se muestran tímidas al principio, curiosas todo el tiempo. Marchan también las que no se nombran feministas, pero decidieron asistir y apoyar. Nunca antes en Guadalajara se vio una marcha de mujeres con este nivel de convocatoria y participación. La cifra de Protección Civil habla de 35 mil personas, mujeres en su gran mayoría.

La jornada por el Día Internacional de la Mujer comenzó desde las 11 de la mañana en la Perla Tapatía. Se celebraron talleres, charlas y conversatorios. Desde antes de las 4 hay grupos de mujeres reunidas en Plaza Universidad, en la zona centro. Pintan carteles, conversan, se preparan para la salida. Alrededor de las 6 de la tarde, la marcha arranca desde Pedro Moreno y Juárez hasta Chapultepec, rumbo a Niños Héroes. Este año la afluencia es abrumadora, al grado de que mis amigas y yo preferimos permanecer en un solo contingente para no perdernos. Además de los contingentes separatista, queer y mixto, este año hay contingentes de maestras con sus alumnas, de mamás con carriolas, de mujeres que hacen bordados. En la retaguardia de la marcha, se ven algunos hombres con pañuelos violetas y verdes, que acompañan a sus novias, esposas, amigas. Otros van por su cuenta.

Mientras avanzamos, compartimos un sentimiento muy particular, de hartazgo y de entendimiento. Algunas de nosotras lloramos a ratos, cuando leemos una pancarta que nos conmueve o presenciamos el performance en que más de cien mujeres hacen percusiones con sus cuerpos y gritan «¡estamos acá!». La gente apoya desde las banquetas y los balcones, donde se despliegan mantas moradas. Las consignas gritan «no queremos rifa, queremos justicia», «con falda o pantalón, ¡respétame, cabrón!», «verga violadora a la licuadora», «aborto sí, aborto no, eso lo decido yo», «señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente», «no es piropo, es acoso», «¡la que no brinque es macho!».

Hay mujeres que reparten agua embotellada, otras más que reparten fruta y galletas, porque algunas comenzaron la jornada desde temprano y hay que mantenerse en pie, hidratarse, comer. El gesto me conmueve: mujeres procurando cuidados y atenciones a las demás, sin conocerlas. Se perciben la ternura y el acompañamiento, nos sentimos abrazadas unas por otras.

Al pasar por el edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara, se escucha la consigna «nuestro acosador también es profesor». La estatua de Fray Antonio Alcalde luce alrededor del cuello un pañuelo verde pintado con aerosol. Frente a la estatua, una mujer, rosario en mano, lanza padrenuestros a todo pulmón, con los ojos cerrados, la cara al cielo y los brazos abiertos, mientras las manifestantes gritan «¡mujer, escucha, también esta es tu lucha!». Unos metros después, al margen del contingente, a la izquierda se ve a un grupo de seis o siete mujeres que lloran y se abrazan entre sí. El cuadro se repite en distintas ocasiones a lo largo de la marcha: mujeres abrazándose, escuchándose, consolándose y diciéndose «hermana, no estás sola».

Las colectivas reparten pañuelos color violeta. Las participantes los reciben y, antes de aceptar los pañuelos verdes, preguntan por su significado. Quienes reparten contestan con explicaciones breves y rapidísimas: «Se trata de un derecho, de salud, ninguna está obligada a abortar». Así, la marcha sirve también para desatar conversaciones en torno al aborto, para que las más conservadoras escuchen las posturas de los feminismos y echen a andar sus propios cuestionamientos, más allá de los que se dictan desde el púlpito.

Está a punto de caer la noche cuando quienes marchan delante de nosotras avanzan a toda prisa en sentido contrario. Nos asustamos, nos tomamos de la mano y corremos hacia las calles aledañas a avenida Juárez. No entendemos qué pasa, preguntamos, estamos asustadas. Me comunico vía WhatsApp con amigas, algunas de ellas organizadoras de la marcha. Me explican que el desorden se debió a hombres encapuchados que lanzaban agua, que todo está en orden, dicen que nos mantengamos juntas y nos quedemos en el piso en caso de otra provocación. Nuestro miedo se debe en gran parte a los rumores que se leían en redes sociales horas antes de la marcha: hombres que amenazaban con atacar con ácido a las manifestantes. Sin embargo, el contingente sigue su curso. «¡Tranquila, hermana, aquí está tu manada!», «¡no tenemos miedo!», se escucha. La manifestación continúa, seguimos avanzando, ninguna mujer herida, ninguna agresión detectada.

Tras avanzar por avenida Chapultepec, la multitud se concentra al rededor del Monumento a los Niños Héroes, que está iluminado de color violeta y esta noche se llama Glorieta de las Desaparecidas. Las madres y hermanas de las muertas toman el altavoz para contar sus historias y denunciar a los asesinos, a las autoridades que los encubren. Las manifestantes responden con gritos que exigen justicia, corean los nombres de las víctimas. Las colectivas leen sus pronunciamientos. Las mujeres se abrazan, se despiden unas de otras antes de volver a casa.

La noche del domingo 8 de marzo en Guadalajara se reviste del peso de lo simbólico: una multitud de mujeres ha tomado las calles, como preámbulo al paro del día siguiente, en que se verá a muy pocas mujeres en oficinas, tiendas, escuelas, por primera vez en la historia de nuestro país. «No somos histéricas, somos históricas», se leía en una pancarta durante la marcha, y me viene a la mente que la palabra histeria contiene una historia universal de la misoginia, que las mujeres de México y Guadalajara estamos protagonizando un episodio histórico.

Pasados la marcha y el paro, el color violeta no se disuelve: puede leerse en los periódicos, verse en los miles de videos y fotos que circulan en redes sociales. Nosotras seguimos preguntándonos qué debemos cambiar y cómo, seguimos buscando maneras de lograr que las autoridades del estado y del país, las instituciones, las personas a nuestro alrededor, también se lo pregunten.