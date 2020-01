Springfield, un corazón millennial

La marca nació en España en la década de los ochenta y el modelo que representa tiene mucho que ver con los valores actuales que cualquier joven busca. Con ideales como el espíritu libre, urbano y casual, Springfield tiene presencia global. Son lideres en la industria de la moda y sus tiendas se pueden encontrar en más de 80 países.

México es el punto de lanzamiento para sus primeras aperturas en América Latina y en Guadalajara ya existen 3 sucursales: Galerías, Midtown y la más reciente Galerías Santa Anita.

Espíritu libre y versátil.

Una de las razones para que Springfield sea líder dentro de la industria de la moda es que su estética e inspiraciones están basadas en conceptos contemporáneos que permite que sus consumidores encuentren lo que necesitan para llevar un estilo de vida actual y urbano. Su estética de inspiración americana hace que sus diseños siempre luzcan actuales y relajados.

Con colecciones dinámicas y que reflejan el corazón de la marca en cada una de sus prendas, Springfield busca dar en el centro de la vida joven y dinámica de las grandes ciudades.

Zero Gravity:

¿Buscas sentirte cómodo todo el tiempo con tus jeans favoritos? Zero Gravity es la línea de jeans y prendas de mezclilla que te pueden llevar de la oficina a practicar hiking por la tarde sin necesidad de modificar tu vestuario. La forma en que estas prendas se adaptan a tu cuerpo te permite total libertad y ligereza de tus movimientos.

Keep It Warm:

Para las épocas invernales y de aventura en entornos fríos las prendas Keep It Warm son ideales. Con características técnicas que se adaptan a climas difíciles, esta línea fue diseñada con tecnología funcional y cómoda. El uso de fibra Dupont es una de sus principales cualidades. Esta fibra no permite que la humedad entre a la prenda pero deja salir el sudor para mantener la temperatura corporal estable sin importar las condiciones externas del ambiente.

Reconsider:

Parte de la filosofía de Springfield es la ecología. La materia prima con la que se diseña esta línea es totalmente ecológica y orgánica. El uso de técnicas convencionales es sustituido por tecnología innovadora que permite el ahorro de agua y evita productos químicos. Los jeans deslavados de está líneas son el mejor ejemplo, el efecto deslavado se hace con laser, ayudando a la conservación del medio ambiente. Su símbolo distintivo es el arbolito bordado en cada prenda de esta línea.

Otras piezas claves.

Springfield siempre está buscando la manera de innovar, es por eso que la búsqueda constante de colaboradores es crucial para sus t-shirts, una de las más emblemáticas de la marca esta representada por National Geographic. Este tipo de colaboraciones recauda una cantidad por cada pieza vendida y es donada en España para apoyar proyectos ecológicos. Cada ambientalista invitado propone un diseño relacionado con su trabajo y es así como la marca se posiciona como una de las que más se apoyan acciones eco en el mundo.

Las t-shirts femeninas también cuentan con colaboraciones de mujeres que representan los ideales de la marca y que cada 6 meses se renuevan.

Springfield también tiene una línea de perfumes masculinos y lo de esta temporada es la nostalgia. En esta ocasión se desarrollaron las fragancias Rewind y Play Again que prometen un agradable viaje a los recuerdos y a las vivencias que quedaron en el pasado.

Springfield es una marca fácil de llevar, casual y de alta tecnología. Sus pilares de estilo representan una forma de vida joven, activa y multitask. Vivir al máximo y sin limitaciones es algo a lo que esta marca se adapta sin problemas. Así que ya sabes, si tu espíritu es libre, entonces Springfield es para ti.