Cuéntanos de Atelier ars y de los proyectos en los que estas involucrada actualmente.

TActualmente tenemos en proceso la remodelación del Teatro de la Ribera en Ajijic, que será parte de un nuevo centro cultural. El proyecto global contempla una serie de edificios con distintos programas, como la renovación del auditorio mismo, la incorporación de nuevos salones de música y de danza, cafetería, biblioteca y hasta un anfiteatro al aire libre para recibir representaciones de circo urbano: todo unido en relación con una propuesta de paisaje con jardines, estanques y patios que activarán nuevas dinámicas sociales y culturales en la región. El lugar se llamará Cultura Cardinal Chapala y es parte de una serie de proyectos de descentralización promovida por la Secretaria de Cultura de Jalisco, en coordinación con el Ayuntamiento de Chapala. A nivel urbano, estamos trabajando en una propuesta de paisaje para una de las estaciones principales de Mi Macro Periférico, en donde se pretende impulsar una estrategia de reforestación que incluye arbolado y jardines contemplativos. Sin embargo, uno de los proyectos más significativos que tenemos en este momento es el memorial del Colegio Enrique Rébsamen en la Ciudad de México, mismo que ganamos a través de un concurso por invitación. Este proyecto es muy especial: se trata de una arquitectura que tiene como finalidad honrar la memoria de las víctimas de una tragedia. Para nosotros esto supone un gran compromiso, pues la intervención en el espacio público deberá dar testimonio de ese desafortunado acontecimiento sucedido en 2017.



¿Qué es lo que más te apasiona de la arquitectura?

La capacidad que tiene, como arte, de transformar por completo un espacio, de generar experiencias, de conmover a las personas a través de atmósferas, de provocar emociones. También me apasiona su propia historia, de la cual aprendo mucho. En palabras de Rafael Moneo: doy gracias a la arquitectura por permitirme conocer el mundo a través de sus ojos.



¿El paisajismo es otra de tus pasiones?

Desde luego, y me interesan distintos enfoques y escalas del paisajismo. En realidad, me interesa generar una arquitectura que sea capaz de ser leída como paisaje y viceversa. Es decir, en nuestra oficina pensamos de manera simultánea las dos disciplinas porque lo que en realidad nos interesa es difuminar el límite entre una y la otra; que se conviertan en una sola intención y que sea difícil identificar dónde empieza la arquitectura o dónde termina el paisaje.



Tienes una reconocida trayectoria en México como arquitecta y recientemente te convertiste en mamá. ¿Cómo logras un balance entre la maternidad y tu vida profesional?

En realidad no sé si lo logro. Lo intento cada día, porque esas dos vocaciones se mezclan continuamente, pero todavía lo estoy descifrando. Siempre me he sentido muy afortunada de lo que comparto con Alejandro; por un lado, la práctica profesional y por otro, la creación de nuestra propia familia. El hecho de que los dos seamos plenamente conscientes de lo que vivimos cotidianamente, ayuda a que nos apoyemos a encontrar ese balance, y sin duda, también recibimos ayuda continua e incondicional de nuestras dos familias.



¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas como mujer profesionista y madre?

El tiempo. Cada día es diferente al anterior. Cada uno supone una toma de decisiones que tiene que ver con el tiempo que le debo invertir a cada actividad.



¿Ha cambiado tu visión de la vida desde que eres mamá?

Sin duda, radicalmente. Ya no puedes ver el mundo de igual manera. Tener una hija o un hijo te transforma para siempre, te enseña a identificar qué cosas y momentos de la vida realmente valen la pena y cuáles no.



Las madres son las primeras maestras en la vida. ¿Qué enseñanzas o herramientas importantes les darás a tu hija?

Me gustaría darle a mi hija toda la libertad posible, para que defina quién y cómo es ella, como mi mamá y mi papá lo hicieron conmigo. También me gustaría lograr un balance para que sea expresiva, empática y sensible, y a su vez sumamente fuerte, crítica y reflexiva, que cuestione diversas ideas y que nos cuestione (a Alejandro y a mi), toda la vida.



Hay tesoros que se comparten de generación en generación como las joyas y los consejos. ¿Qué consejo compartió tu madre contigo que te gustaría compartir con tu hija?

Mi mamá me enseñó a vivir sin miedo y a siempre exigir mis derechos desde mi propia condición de mujer; sin duda le enseñaría eso. También le aconsejaría algo que me sigue enseñando toda mi familia: el siempre tener capacidad de diálogo, de respeto por nuestras ideas incluso si son contrarias, de no juzgarnos, de confiar plenamente en nosotros para abrirnos y mostrarnos de la manera más honesta y transparente posible.



¿Cómo te gustaría que te recuerde tu hija?

Como una mamá alegre, tierna y amorosa, cómplice de sus travesuras y de su felicidad.