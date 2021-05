Ashley Frangie y Lety Sahagún: la belleza de las dudas

¿Cómo se sienten hoy?

Lety (L): Estaba en el jardín con un libro. Leer es una de las actividades que más me gusta hacer y me siento agradecida.

Ashley (A): También, muy agradecida porque he podido ver a mi familia y sé que se encuentra bien; por otro lado, reflexiono sobre el papel de la hija adulta que soy.

¿A dónde las ha llevado la vida?

L: La vida me ha traído a vivirla de forma más despierta. En los últimos años he regresado a mí y me he vuelto más consciente al escuchar todas las preguntas que surgen el pódcast. Desde mi vida personal hasta la profesional. Una de las cosas más lindas a las que la vida me ha traído es regresar a quien soy yo en verdad.

A: La vida me ha llevado a un lugar donde puedo experimentar muchas cosas que me traen felicidad y aprendizaje. Me ha puesto en situaciones, en lugares, con personas, sentimientos y emociones que han hecho de mí algo mejor, más robusto. ¡Mucha abundancia! Diría que estoy parada en un jardín abundante.

¿Cómo se puede ser brutalmente honesta?

L: La honestidad va de adentro hacia afuera. Para poder ser honesta con las personas que te rodean y con la vida misma hay que ser honestos con quienes somos por dentro. Es algo que quizá no se nos ha enseñado a hacer. Uno debe ser capaz de escucharse y vivir en coherencia. Es algo que debemos aprender como individuos para después hacerlo colectivamente.

“No se nos ha enseñado…” ¿En qué momento se enseña? ¿Debe ser parte de un nuevo modelo educativo?

A: Cada uno viene con ciertas lecciones que debe aprender en esta vida de manera personal. Entonces no hay un sistema educativo o momento específico que lo enseñe como tal. La educación es un acompañamiento… pero debemos conseguir ser suficientemente sabios para entender las misiones que debemos cumplir en la vida.

L: Aunque sí sería importante e interesante cambiar el modelo educativo. Los niños deberían aprender a meditar, saber cómo comunicarse, a dejar de educar a las personas de acuerdo con su género… Dentro del sistema educativo se podrían empujar ciertas lecciones para ayudarnos a enfrentar la vida adulta. Cómo queremos vivir una vida honesta, congruente y coherente si ni siquiera sabemos qué hay dentro de nosotros mismos. Un sistema educativo completo que replantee la forma de sensibilizarnos más desde niños.

Y con el tema de niños, ¿cuál es su primera memoria?

A: Fue en Puerto Vallarta con un traje de baño azul marino. Me acuerdo de la sensación de ponerme el traje con mis flotadores. También mis papás tenían un amigo que se llama Memo y me aventaba en la alberca hacia arriba y me llamaba “La Saltadora de Vallarta”.

L: Me acuerdo en casa de mis titos reunidos en familia. Yo me la pasaba con mis primos mientras los papás hablaban “cosas de adultos”.