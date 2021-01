Cambio climático: hablar lo impensable

Casandra advirtió la caída de Troya. Incluso trató de impedir la entrada del caballo a las murallas de su ciudad; pero su don de profecía venía acompañado de una maldición del dios Apolo: hablaría el futuro pero nadie creería sus palabras. En 1913, otra Casandra recorría las calles de Europa advirtiendo las consecuencias catastróficas que traería una guerra entre las naciones. Berta von Stuttner organizó asambleas pacifistas, convenció a Alfred Nobel de premiar la paz y más tarde la vida le evitó la pena de ver sus palabras convertidas en realidad, falleció un mes antes del estallido de la guerra en la que Europa sacrificaría a 40 millones. El reclamo que le hizo a un joven Stefan Zweig hoy conserva una incómoda vigencia: “¿Por qué no hacéis nada los jóvenes? ¡Os, concierne más a vosotros que a nadie! ¡Defendeos de una vez! ¡Uníos! No nos lo dejéis todo siempre a nosotras”.

La caída de la poderosa Troya, el colapso de la fraternidad y “civilidad” europeas eran ideas imposibles para sociedades que llevaban décadas forjando su seguridad alrededor de estos valores. Lo impensable es la consecuencia de las historias que repetimos de manera colectiva. La naturaleza vuelta en nuestra contra y los límites de nuestra capacidad humana para someterla, representan la maldición a las Casandras que hoy encarnan los científicos que ya no necesitan hablar de profecías sino describir una realidad que se desenvuelve en tiempo real, y de jóvenes que recorren las calles cada viernes pidiendo que su futuro sea uno vivible. Y a pesar de que hoy resulte difícil encontrar a alguien que no haya escuchado hablar sobre la crisis climática y su amenaza a nuestra permanencia como especie en este planeta, es la reacción ante este peligro la que pareciera no llegar.

La amenaza más grande que hemos enfrentado como humanidad no cuenta con una reacción que apremie a su gravedad. No obstante lo mucho que se habla del tema, la exigencia de una respuesta a esta crisis sigue relegada; los partidos políticos, sus figuras y los representantes del poder económico, siguen apostando por soluciones y discursos que reflejan o una ignorancia absoluta o el más perverso de los cinismos.