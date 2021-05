¿Cuáles son tus productos favoritos?

Tengo una obsesión con los productos para el cuidado de la piel, me gustan las pieles bien hidratadas y mi maquillaje va el 80 por ciento de eso, así que diría que aquellos destinados a hacer lucir la piel radiante.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

El ser libre y poder expresarme tal y como me gusta, aparte de ayudar a generar confianza a la hora de diseñar un look para una persona.

¿Cuáles son los errores más grandes que crees que cometen las mujeres a la hora de maquillarse?

Para mí el automaquillaje es un ritual muy personal, así que tratar de seguir a otra persona y tratar de interpretar un look en específico es errar desde un principio.

¿Algo que quieras compartirnos de tu trabajo?

Algo que la mayoría no sabe y me gustaría que supieran es que maquillo porque amo hacerlo, pero mi profesión real y que también ejerzo es el interiorismo, siempre busco superarme y crecer profesionalmente y el ser mi propio jefe me da la libertad de hacer lo que me gusta sin dejar de lado mi pasión por la belleza.

¿En dónde puede verse una muestra de lo que haces?

No soy mucho de redes, aunque las tendencias sociales me obligan a serlo. Me pueden seguir en Instagram como @gugobeauty: ahí comparto mi trabajo y mi forma de ver la belleza.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Cuando no estoy maquillando o decorando espacios me pueden encontrar en mi departamento junto con mi perrito faldero Severo, ya sea cocinando, pintando o simplemente disfrutando una buena película en mi sillón.