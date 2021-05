Ilse Salas

Tu trabajo en televisión ha sido constante y versátil, ¿existe alguna metodología para pasar de Diana Laura a Constanza Franco de un año a otro? ¿Ese es el quid de la actuación como oficio?

Mis decisiones laborales han sido todas muy intuitivas. Nunca he tenido un proyecto de carrera donde diga: “ahora tengo que llegar aquí y me toca hacer una serie, y luego irme a algo mayor”. Me lo cuestiono y tengo una relación cercana con mi manager, para decidir a qué decimos que sí y a qué no. Pero siempre es muy intuitivo. Por ejemplo, la decisión de hacer 100 días para enamorarnos la tomé después de hacer dos trabajos muy intensos —una película en Panamá, un drama que implicó mucho trabajo a profundidad, y antes de eso Medea— por lo que emocionalmente estaba un poco cansada y tenía mucha ganas de hacer algo ligero, algo cómico, y me pareció muy divertida la idea de llevar a televisión abierta (porque así se estrenó en Estados Unidos) temas que generalmente no se tocan en este formato, como la homosexualidad, la liberación de las mujeres, esa libertad sexual que tenemos Mariana Treviño y yo como personajes en la serie, y la carpeta de tantos temas tabús en ese tipo de televisión. Se me antojó abordarlo de esa manera, con comedia, trabajando con Erick Elías, gran amigo mío, con Mariana y con Andrés Almeida, eran muchos puntos de diversión. No se parecía a otros proyectos que había elegido antes pero la verdad no me importó, dije: “bueno, no siempre tengo que hacer cosas serias”. No me equivoqué en la intuición, me dio muchas otras cosas muy bonitas, me abrió a un público más popular, más cálido y agradezco mucho que me haya llegado ese proyecto a las manos. La versatilidad en la carrera de cualquiera depende de lo que quiera cada quien. Yo soy una persona que de repente trabaja mucho y luego me desaparezco y espero que así siga siendo, porque a veces me canso y paro y puedo, ahora, darme el lujo de rechazar trabajos, algo que no es muy común cuando estás empezando porque tienes que pagar la renta y buscar desesperada el siguiente proyecto. De repente, unos diez o doce años después ya te puedes dar esos pequeños lujos. Ahora vengo de un descanso de siete meses donde dije: “pararé”. Y solo procuro hacer lo que realmente me emociona, dependiendo el momento en el que me encuentre.

Cuéntanos qué veremos en tu nuevo proyecto sobre reinas de belleza.

El siguiente proyecto de televisión que voy a hacer habla de los concursos de belleza, particularmente de México en los ochenta. Estoy muy feliz, me hace mucha ilusión, porque es un tema que me atañe un montón. Sí, soy una feminista y tengo la suerte de tener posturas claras al respecto, y creo que esta oda y veneración al cuerpo de la mujer desde el punto de vista masculino nos ha hecho muchísimo daño como sociedad. Los concursos de belleza son la analogía más grande de lo que vivimos como sociedad hablando del patriarcado y del machismo puro y duro. Una bola de güeyes decidiendo quién es la más bella, ¡¿cómo para qué?! ¡¿Según quién?! Las mujeres sometidas absolutamente al mundo del poder masculino tratando a toda costa de darles gusto siendo un objeto. La verdad es que a mí me apasiona abordar ese planteamiento, estoy muy feliz. Me llena de coraje ver videos de la explotación de las mujeres, de su belleza, de su cuerpo, de su sexualidad y cuánto lo hemos normalizado. Ahora nos parecen un escándalo cosas que pasaban, pero que pasaban hace diez, cinco, dos años y ya cuestionamos, y nos escandalizamos y lo ponemos en redes sociales; pero hemos vivido con eso normalizado toda la historia contemporánea y occidental. Me intriga. Estoy muy emocionada. Estoy muy furiosa, con muchas cosas que estoy investigando. Es un proyecto además que dirigen mujeres casi en su mayoría y con una visión muy particular, muy inteligentes, muy chida y que me hincha el corazón, porque sigo trabajando con directoras mujeres y realmente es muy emocionante; me doy cuenta de que hace diez años no les pasaba a mis compañeras actrices y ahora sí. Del historial que tengo, ahora lo componen en su mayoría mujeres que me han dirigido y eso me da muchísimo orgullo. Me toca hacer un papel difícil porque es una mujer que es parte del problema y que no sabe cómo salir de ahí. No quiero revelar mucho de la historia; pero hablaremos de los concursos de belleza que hubo en México en los ochenta y todo, la política, el poder, el sometimiento al patriarcado. Un tema que me apasiona.