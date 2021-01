Japón: las islas siempre fueron un lugar imposible

En 2009, Juan Villoro publicaba en Letras Libres “Arenas de Japón”, una de las crónicas de viaje más entrañables, sólidas y conmovedoras con las que me he topado. Resulta tan potente porque, en el fondo, existe una intención peculiar del autor con la que me siento provocado: descifrar con parsimonia literaria y punzante lucidez el impacto de enfrentar una cultura como la japonesa… tan llena de matices y de convicciones implícitas, de claridades y de banalidades, de saturaciones y de ausencias… Descifrar más allá de las obviedades de cualquier guía turística o estereotipo (de sobra sabemos de la existencia del nō, el Fuji, los baños, el animé, lo zen). Descifrar una totalidad sin caer en el exotismo extranjero. Descifrar lo indescifrable. “Un territorio de mensajes elaboradamente ajenos”, describe Villoro dándole continuidad a las palabras de Barthes sobre “el imperio de los signos”. Porque si Japón nos conmueve lo suficiente, pensarlo para después describirlo resulta una tarea titánica pero pausada, frágil pero evidente, entrañable pero lejana.

Por supuesto que el escritor mexicano no ha sido el único en intentarlo; simplemente su texto evoca un deleite que surge de la emoción del viaje, el trayecto, la deriva y el primer encuentro. La lista es casi imposible de ordenar ya que los nombres no solo son abundantes, sino excelsos: la poesía de Tablada, Lost in Translation de Coppola, Borges y su obsesión con los haikús (“curioso ver que las tres literaturas por las que Borges sintió más atracción, surgen en islas: Inglaterra, Islandia y Japón”, prologa María Kodama en la traducción borgiana a El libro de la almohada de Sei Shonagon), Baricco y su trazo por la ruta de la Seda como uno de los ejercicios novelísticos más exquisitos de los años recientes, las exploraciones holandesas o la fascinación que provocó a los jesuitas su ingenuo intento evangelizador allá por el siglo XVI.