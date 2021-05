Liberal Youth Ministry: Antonio Zaragoza y Kenia Filippini

Antonio, ¿cuándo decides establecer LYM y cómo ha evolucionado a través del tiempo?

A: La decisión fue algo muy natural, después de dejar la escuela automáticamente pensé en establecer la marca, es algo que siempre estuvo dentro de mí. No me gusta pensar mucho en el pasado o en lo que proyectos anteriores significaron, solo puedo decir que LYM nació formalmente a finales del año 2016.

Las culturas y movimientos juveniles, así como la música, siempre han sido elementos muy importantes en tu trabajo. ¿Cómo influyen en tu manera de diseñar y de crear?

A: Estos conceptos fueron muy importantes en un inicio, influyeron de forma muy directa en el diálogo de la marca, ya que me interesaba mucho estudiar las diferentes conductas adolescentes rebeldes por medio de movimientos artísticos, políticos y culturales. Algunos ejemplos son la creación de la Bauhaus en Weimar en el año 1919, los movimientos estudiantiles del 68 y diferentes escenas musicales como lo fue Throbbing Gristle, Suicide, Velvet Underground, Sonic Youth, Kraftwerk, entre otros. Todo esto influyó de forma directa en LYM en todos los sentidos, desde el nombre, estética, eslóganes, moodboards. Desde hace dos temporadas ya no busco en estos temas y conceptos un diálogo, me aburrí de hacer referencia a ellos porque son conceptos que ya fueron usados y creados en otro tiempo. No quiero volver al pasado de forma nostálgica para buscar inspiración. Ahora estoy más interesado en buscar conceptos más abstractos, oníricos, filosóficos y surreales, conceptos que yo mismo creo o que busco en mi interior. Creo que de esta forma conceptualizo un lenguaje más profundo y genuino en relación con la creación de la marca y todo lo que la rodea.

A lo largo de los años LYM ha generado una estética muy clara y congruente que se aleja de las tendencias. ¿Cuál es el discurso que se promueve a través de la marca?

A: Solo hago algo que me parece nuevo y genuino. Eso es todo. Sinceramente en este momento no se cuál sea el ADN de la marca ni el discurso y es algo que no quiero saber. Todo se está volviendo más abstracto en todos los sentidos y me gusta manejarlo así, me siento más libre de crear cosas nuevas. Busco transmitir emociones y sentimientos muy adentrados en mí y mostrarlos a través de ropa, videos, fotos y arte, eso es todo.

¿Cómo se da la alianza con Dover Street Market y cómo fue el proceso de adaptarse a las necesidades y requisitos de un conglomerado de este nivel?

A: Todo inicia con DSM comprando mi colección fw19 para Los Ángeles y Nueva York, que fue sold out a mitad de temporada y rápidamente la volvieron a ordenar para tener LYM por el resto de la temporada en las tiendas. Esto los sorprendió mucho ya que la marca era totalmente desconocida en ese momento. Para la siguiente temporada (ss20) deciden introducir la marca al resto de los dsm en el mundo y a la par me piden formar parte de Dover Street Market París, una empresa extensión de Comme des Garçons que asesora e impulsa a marcas emergentes, dependiendo de las necesidades de cada una. Cada seis meses se realiza un showroom en el marco de Paris Fashion Week para las marcas, donde el equipo de DSMP ejerce como agente de ventas para conectarnos y vender nuestras colecciones en distintas tiendas en el mundo. También nos ayuda con las relaciones públicas y gracias a este showroom estamos en 37 tiendas internacionales. Fue un proceso de adaptación bastante rápido e intenso, ya que tuvimos que crear el taller de la nada y producir alrededor de tres mil prendas semestrales para cubrir la demanda. Algunos de los grandes retos fueron subir los estándares de calidad y aprender sobre el proceso aduanal de cada país, además de la logística, producción, instalaciones, pedidos especiales, fotos, videos y colecciones nuevas cada seis meses. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos y siendo cien por ciento producido en nuestro taller en Guadalajara.

Desde hace un par de temporadas forman parte de la Semana de la Moda Masculina de París (en el showroom de DSM). ¿Qué significa presentar sus colecciones en París?

A: Honestamente es un sueño estar respaldado por Comme des Garçons y Dover Street Market, en lo personal, y para la empresa el estar en esa Fashion Week rodeados de personas con tanto talento es un honor. Comme des Garçons me ha inspirado mucho a crecer cada temporada y a moverme sin miedo y con libertad.

¿Cómo ha sido administrar una marca internacional basada y producida en Guadalajara?

A: ¡Una escuela! Iniciamos vendiendo 140 prendas semestrales y en dos años subimos a más de tres mil, no sabíamos nada de esto en un inicio y tuvimos que movernos muy rápido para poder entregar las órdenes a tiempo y con la calidad esperada. Aprendimos también a balancear los tiempos entre la logística, producción, control de calidad, entre muchas otras cosas. Actualmente todo se produce en nuestro estudio en Guadalajara, Kenia y yo estamos muy atentos a todo el proceso de creación, entonces no solo te vuelves creativo en el área de ideas sino también en el área de producción, logística y envíos. Llegan momentos y problemas que te obligan a ser creativo de una forma completamente diferente a como te enseñan en la escuela. El cómo llevar una producción de tal magnitud en nuestro estudio es sin duda lo más desafiante de todo, ya que resolvemos problemas multifacéticos todo el tiempo, personalmente me resulta lo más emocionante del verdadero negocio de la moda.