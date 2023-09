Monreal López: el paisaje como absoluto

¿Cuál (o cuáles) paisaje volverías a retratar una y otra vez?

San Carlos en Sonora, Punta Cometa en Oaxaca, el recorrido hacia la montaña de los 7 colores en Perú y por su puesto muchos puntos de mi estado, Nayarit. Todos estos paisajes realmente me han impactado, y en algunos no iba bien preparado para retratarlos, por eso mis ganas de volver.

En San Carlos, por ejemplo, solo contaba con mi dron. Es un viaje que decidí hacer ligero, en cuanto llegué a este lugar tan impresionante me arrepentí demasiado de no haber cargado con mi cámara también. Las fotos de dron que conseguí del lugar son buenas, pero siempre he visto necesario el uso de estas dos herramientas (dron y cámara) para sentirme completo en mis viajes fotográficos. Este paisaje estaba lleno de sahuaros enormes, una especie de flora autóctona de México que es un tipo de cactus realmente grande. Quisiera volver principalmente por eso, con el tiempo necesario para lograr retratar su majestuosidad.

En Punta Cometa pasó lo contrario, aquí solo contaba con mi cámara. Durante este viaje no cargué con mi dron, no porque no quisiera, sino más bien porque aún no compraba uno. Me encantaría volver para descubrir esas nuevas perspectivas que solo un dron permite conseguir. Hablando de hike, a la montaña de los 7 colores tengo la sensación de que me hizo falta muchísimo más tiempo para explorar.

Y Nayarit, pues básicamente aquí nació mi pasión por la fotografía, mis fines de semana los invierto explorando el estado que me vio nacer. Siempre me he sentido afortunado por haber nacido en un territorio del país geográficamente privilegiado, tenemos cientos de playas hermosas, lagunas increíbles, frondosos bosques y selvas, montañas impresionantes en nuestras sierras, volcanes de fácil acceso y un clima increíble todo el año. Toda mi vida la he pasado aquí, de estos 11 años tomando fotos siento que aún me hace falta muchísimo por fotografiar.