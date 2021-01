Narrativas para no sentirnos solas

Con el tiempo, mis amigas comenzaron a embarazarse, parir y criar. Ninguna de ellas vivió su maternidad de la misma manera, pero todas se plantearon preguntas difíciles de responder. Entre amigas, cuando la intimidad es suficiente y no se corre peligro por decir lo que en verdad se piensa, aparece el cuestionamiento de alguna madre temeraria: “¡¿Por qué nadie me contó la verdad sobre cuidar sin descanso a un bebé?! Por qué no recibí la información completa a tiempo?!” En su lugar, yo también me sentiría estafada, amigas madres del mundo… Con el sismo de 2017 en la Ciudad de México, el Monumento a la Madre se derrumbó (lo menciono de paso, no es que lo haya lamentado).

En su polémica diatriba Contra los hijos (2015), la chilena Lina Meruane pregunta a mujeres de letras por sus experiencias de maternidad. Las respuestas que recibe van de la culpa a la desesperación, pasando por la entrega o el enamoramiento a primera vista, cuando se toma a la cría entre los brazos después del parto: “Ninguna menciona haberse arrepentido, aunque una apunta que no existe el relato de las mujeres deseando haber tomado una decisión diferente.” Pero el relato, de hecho, existe. Se trata de un estudio a partir de un conjunto de declaraciones de las que puede obtenerse un hilo narrativo. El libro es Madres arrepentidas (2016) y la autora es Orna Donath, socióloga israelí, quien entrevistó a mujeres dispuestas a hablar de sus maternidades difíciles, dolorosas, no plenas, no sacralizadas: historias desconcertantes, testimonios que reconocen el peso de las decisiones tomadas a ciegas, que hablan de las creencias, la imposición y la prohibición implícita de expresarlas.