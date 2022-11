Silencios sonoros: un proceso

En el verano de 2022, la artista de origen tapatío fue seleccionada para realizar una residencia en el MUSA (Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara) la cual se lleva a cabo cada año gracias a la colaboración de la University of Guadalajara Foundation USA y el Legado Grodman (un fideicomiso creado con el donativo de Pyrrha Gladys Grodman, médica forense, pintora y poeta estadounidense, quien vivió en Guadalajara con el fin de buscar un clima adecuado para mejorar sus salud y acabó enamorada de Jalisco). El ejercicio de Paola fue sumamente interesante, pues no son muchas las y los artistas que permiten observar sus procesos creativos, y la residencia se trató justo de lo contrario. Paola llevó su estudio a una de las salas del Museo y con ello abrió las puertas de su imaginación, su labor manual, sus ideas, conexiones y conceptos a grupos de completos desconocidos. En más de un sentido, la residencia consistía en un performance constante donde, aun cuando las piezas y la exposición no estaban finalizadas o montadas, la artista dejaba ver su proceso y la conexión de este con el espacio que contendría el resultado de tal proceso. Esto lo reflejaba una pieza clave que se encontraba fuera de las salas, a un costado del texto curatorial. Consistía en una pieza introductoria, que te daba la bienvenida junto con el contexto de toda la exposición: pues era un pedazo de tabla que estuvo en el suelo durante toda la residencia y sobre de ella fuera cayendo mancha de cera, de pigmentos, pisadas de visitantes… el goteo incesante de la artista en plena vehemencia creativa.