Tenoch Huerta

¿Cuál es el papel que más te ha costado interpretar y por qué?

No existe, todos los he disfrutado. Si no los hubiera disfrutado no los habría hecho. Hay proyectos más gozosos que otros, por la dinámica o la facilidad del personaje en tanto cercanía o lejanía con mi persona. A veces, mientras más lejanos, resulta más fácil abordarlos. Cada uno es diferente y llegan en momentos diferentes de mi vida, por lo que resuenan de forma distinta. Sería injusto para mí y mi propia historia tratar de ver cuál es mejor. Todos suman para ser lo que ahora soy.

¿Qué te llevó a dejar el periodismo para pasar al oficio actoral?



Fue un poco accidental, tenía 17 años cuando mi papá casi me obligó a tomar talleres de actuación. Estudié periodismo también casi por accidente, los exámenes de aptitudes apuntaban a que debía ser ingeniero (se me daban bien las matemáticas y la física), pero no quería ser lo mismo que mi papá. Así que, formado en la fila para elegir el área, opté por periodismo un poco al azar, pues yo quería algo como antropología o sociología, algo por el estilo. Me dijeron que había tronco común y que era más fácil ingresar a Aragón que a CU, además de que me quedaba mucho más cerca porque soy de Ecatepec. Hice mi examen, quedé y me enamoré de la carrera. Sin embargo, no estaba en mi panorama volverme actor, no es algo común, no me identificaba con nadie del medio, tal vez con muy pocos personajes que veía en el cine. Pero cuando tomaba talleres comencé a trabajar, por hobby, de extra para ganarme una lana, cortos estudiantiles, en el intento de ver qué pasaba, pero nunca de manera consciente ni construyendo un proyecto de vida. Hasta que, de repente, Carlos Torres Torrija, quien es mi mentor, me dijo que yo podía dedicarme a esto y fue quien me encandiló y metió la idea de que esto era posible. Conocí a una chica que trabajaba en casting, me comenzó a llamar, pero no quedaba en nada. Pasaron dos o tres años hasta que quedé en Déficit, la película de Gael García Bernal, que es mi primer trabajo profesional, y con esa película fui a Cannes (la primera vez que me subí a un avión) y a Toronto. Cambió mi vida y fue algo que simplemente sucedió. A la distancia, de manera inconsciente me di cuenta de que hice todo lo que tenía que hacer para estar en el lugar en el que estoy ahora.

¿Algún personaje icónico del cine mexicano o internacional que te hubiera gustado interpretar?



No sé si interpretar el personaje como tal porque ese ya está hecho, y quien lo interpretó lo hizo tan chingón que nos hizo soñar con esos personajes. Pero tal vez estar en esos proyectos. Me gustan las películas de los hermanos Coen o Wes Anderson y claro que me gustaría participar en alguna. Además, el actor que soy no funciona para el cine de otras épocas, como en los noventa que no se necesitaba a alguien con mis características o con mi forma de abordar la ficción.

¿Cómo describirías la realidad actual del cine mexicano? ¿Qué le falta y qué le sobra?

Creo que vive un muy buen momento, ya que se produce bastante y desde hace ya muchos años está en todos los festivales del mundo; gente del medio y de producciones nacionales está metida en proyectos internacionales. Tenemos un alto nivel de calidad y de historias. Sin embargo, la coyuntura actual hace que el futuro sea incierto. Estamos atravesando una crisis económica fuerte y la manera de financiar el cine, como se venía haciendo, comienza a complicarse, pero estoy seguro de que saldrá adelante. Yo creo que falta público y es por muchas razones. Muchas historias a veces se vuelven muy crípticas para que el público acceda a ciertas narrativas. Pero lo más lamentable es que tenemos un duopolio mediático que juega en nuestra contra, que nos está metiendo el pie desde hace muchísimos años y no hay quien haya podido tocarlo.