Teresa Ruiz

¿Qué representa Oaxaca para ti?

Mis recuerdos, mi identidad, quien soy. Las mujeres de Oaxaca somos cálidas y muy fuertes, somos sumamente trabajadoras.

¿Qué opinas de la situación que se vive actualmente en México con respecto a los feminicidios?

Viví en Ciudad Juárez cuando se descubrieron las narcofosas y el asunto de los feminicidios comenzaba a salir a la luz con mucha fuerza, me parece devastador que casi 20 años después la situación sea la misma, que el número de asesinatos en el país no baje, pero me esperanza que las mujeres son más conscientes y más proactivas en esta lucha. Tengo mucha esperanza de que nuestra fuerza y persistencia dará frutos.



¿Has tenido dificultad en tu profesión para salir adelante por ser mujer?

Sobre todo por ser una mujer morena, históricamente las mujeres morenas hemos sido sexualizadas y nos es mucho más difícil abrirnos un camino profesional, pues nuestra capacidad, nuestros motivos y nuestra inteligencia son cuestionadas el doble. Es muy importante tomar en cuenta el factor internacional cuando hablamos de feminismo y de las diferentes maneras en que una mujer es marginada.

¿Cómo vives esa situación en Estados Unidos?

Yo, que he crecido en California, sí sentí un cambio cuando Donald Trump ganó la presidencia, lo sentí hasta en California donde la gente es mucho menos cerrada, es como si de repente hubiera existido el permiso para expresar el racismo que se escondió por años; como nunca antes escuchaba comentarios y posturas que me dolían y me molestaban muchísimo, creo que en parte también es por eso que estoy pensando en hacer residencia también en México, extraño mucho estar con los míos cuando siento situaciones de este tipo.

¿Con qué sueñas?

Estoy pasando una etapa tan bonita de mi vida, realmente mis días son como los había soñado antes, me levanto emocionada y me acuesto con una sonrisa.

En tu carrera como actriz ¿quiénes te han marcado, inspirado al trabajar con ellas o ellos?

Me marcó mucho mi tiempo en el Actors Studio, cuando llegué ahí nunca pensé que viviría la última etapa de grandes maestros. Pude estar con Al Pacino, Sandra Seacat, Estelle Parsons, Ellen Burstyn, Penny Allen, Lou Antonio y Martin Landau, ellos compartieron conmigo lo que sabían durante varios años y eso me cambió la vida, fue un tiempo muy especial para mí y creo que lo hubiera sido para cualquier actor. Fue un gran regalo de la vida.

¿Cómo fue actuar con Liam Neeson en The Minuteman?

Liam es un hombre muy amoroso y muy comprometido. Es bonito ver que las grandes estrellas son grandes por su generosidad, yo creo que de ahí viene el talento, de esa capacidad de reconocer al otro, de empatizar con él y crear desde ese lugar genuino.

¿En qué tipo de proyectos te gustaría colaborar?

Ahora quiero hacer cosas fantásticas, de imaginación pura. Historias que puedan vivirse solo a través de una película.

¿Qué es esencial para ti para aceptar un rol?

El guion, el director y con quién voy a actuar. Suena muy básico pero solo así se sabe si la experiencia de filmar va a valer la pena porque al final uno solo tiene eso, el proceso de lo que hizo: el resultado nunca te pertenece.

¿Tienes algún ritual al prepararte para los papeles en que actúas?

Trabajo muy intuitivamente, he aprendido a dejar que mi instinto me guíe, entonces cada cosa que he hecho ha tenido un proceso distinto. Hay esencias que descubro con música, otras con mucha investigación, otras no las toco, solo las dejo en paz, las dejo ser, cada una me guía a su propia manera.

¿A qué actriz mexicana admiras?

Admiro a mis amigas, las actrices jóvenes que están en la lucha contra los feminicidios, admiro a todas las morras que usan sus redes sociales para mover la aguja un poco más hacia la apertura, admiro a las que son mamás y que con todo y chamaco andan en los sets sin dejar que nada las pare. Soy parte de una generación de actrices chingonas y muy valientes.