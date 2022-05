VANE BON: MOTOTAUT

¿Cómo percibes a esta nueva generación de creativos mexicanos a la cual perteneces?

La verdad es que me inspiran enormemente. Creo que actualmente existe una ola enorme de creatividad en México y muy pronto los ojos del mundo estarán puestos sobre nuestro país. ¡No lo digo por cursi! Es una realidad que grandes artistas de todo el mundo, desde el comienzo de la pandemia han venido a dar a nuestro país. Justo la marca para la que trabajaba en Londres (Kiko Kostadinov) vino a grabar su pasarela a CDMX y no lo podía creer. Creo que tenemos a mentes brillantes como Bárbara Sánchez-Kane, Barragán, Paloma Lira, por mencionar algunos de mis diseñadores nacionales favoritos. Me encanta ver sus propuestas, creo que no hay nada mejor que estar rodeado de tanta creatividad y una extraordinaria diversidad como la de nuestro país.

Recientemente Björk utilizó uno de tus vestidos para su concierto en Los Ángeles. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué representa esto para ti en lo personal y como marca?

Esta sin duda ha sido la mejor experiencia del año (y probablemente de mi vida). Björk es la definición por excelencia de la mujer para quien yo diseño todos los días, la amo y la admiro en todos los niveles. Sigo pellizcándome para creer que la vestí (de hecho, vienen más sorpresas con ella). Su estilista me contactó por Instagram y creí que era una broma, pero no: ¡dios bendiga al algoritmo! Me pidieron un vestido de mi colección para verlo en persona en Islandia y hacer un fitting. Recibí feedback de que Björk lo amó pero que no le había quedado. Entonces me preguntaron si podía hacerle uno custom-made y obviamente dije que sí. Al ser un vestido tan complejo, compuesto de cientos de cables de silicón en los costados, mezclas de mesh, textiles compuestos, bordados a mano, estructuras y metros de terciopelo fruncido, nadie, absolutamente nadie en la ciudad lo quería hacer. También yo era muy nueva de vuelta en Guadalajara y no conocía al equipo de modistas tan extraordinario que ahora conozco. Fue una experiencia bellísima porque desde mi ingenuidad fui muy transparente con el equipo de Björk, les dije que no encontraba nadie que lo pudiera hacer y yo no me animaba a patronar para la mismísima “reina”. Tan espléndido fue su equipo que me consiguieron ellos a la intermediaria que después creó el equipo en CDMX para hacerle su orden. Una vez más, una mezcla de voluntades providencial. Me sentí muy acompañada, apoyada y respaldada, no podía creer que ese nivel de gente tuviera la atención de apoyarme con un equipo en mi propio país y su infinita paciencia mientras “me encontraba” en la industria mexicana. Fue un verdadero honor trabajar con su equipo, entregarles la pieza y jamás podré explicar la sensación en mi corazón cuando me dijeron minutos antes “se lo va a poner en el escenario en Los Ángeles esta noche”.

¿Qué planes tienes para VANEBON?

VANEBON va a empezar con el pie o hoof derecho. Todas estas colaboraciones me han inspirado a siempre querer seguir haciendo más y mucho más grande, brillante y mejor. Planeo seguir expandiendo la línea, desarrollando colecciones cada vez más dramáticas y completas, deseo desesperadamente hacer cine otra vez y ojalá pueda hacer una entrega anual de fashion film. Las colaboraciones artísticas siempre estarán en lo más alto de mi lista de prioridades para el crecimiento de la marca. En fin, lista para lo que sigue.