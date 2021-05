Yásnaya Elena A. Gil: “Contra todo sentido común de predicción, estamos aquí”

Pablo Montaño

Terminado el rodaje de El Tema, ¿cómo ha sido el proceso de asentar las aguas después de lo que vimos, vivimos, escuchamos, la gente que conocimos? ¿Qué sabor te queda cuando volteas a ver esas dos semanas de rodaje?

Lo primero es que para mí sí fue un sacudidón. Porque si bien muchos de los procesos en los que estoy tienen que ver con la crisis climática, mi visión era muy distinta, para empezar menos informada, y además tal vez muy mesoamericanocentrista, es decir, más en lo inmediato, en lo que pasa en Oaxaca. Entonces, después de esto me quedaron claras dos cosas: primero, observé la evidencia innegable y contundente de que ya está pasando: se ve cómo personas involucradas alrededor de cada problema ya la están viviendo en muchísimo lados. Lo segundo fue que, como en Ayutla nos estamos concentrado en la defensa del territorio, la minería, los megaproyectos y demás, no tenía muy claras muchas otras problemáticas, como los mares, pues me quedan muy lejanos. Esta experiencia me dio una idea más holística de la crisis climática, de cómo todo está conectado. Y eso que está pasando en el mar, eso que yo no conozco, está totalmente conectado y le da un contexto a las luchas locales que tenemos en Oaxaca.

Justo ahí, hablando de tus luchas, en uno de los episodios de la serie mencionas que eso que nosotros nombramos como “activismo climático” para ustedes es “defensa del territorio”. ¿Consideras que esa noción de la defensa del territorio, similar a la defensa del planeta, es una concepción que existe dentro de las comunidades?

Creo que sí, puedo anunciar que nuestro ambientalismo se llama defensa del territorio. De hecho muchos tuits que he estado publicado últimamente son para mí como decantar estas experiencias, las cosas que vimos y de la gente con la que platicamos. Para mí el ambientalismo estaba referido a Greenpeace y no es crítica, sino que yo lo veía como un otro, un tema más decantado o seccionado, como si “esa” fuera la lucha ambientalista. Justo también otro amigo me había dicho que el ambientalismo es relativamente joven en México. Ahí fue cuando dije: “aquí está pasando algo en la lectura”. Si algo sabemos es que el capitalismo tiene una gran responsabilidad en esto y el capitalismo no se puede explicar sin el colonialismo. Mucho de lo que se está haciendo está sobre el despojo del territorio. Es el capitalismo que necesita el consumo permanente para poder desarrollarse y mantenerse y el consumo necesita insumos. Esos bienes que para nosotros son comunes o bienes de la naturaleza se vuelven mercancías, el capitalismo te los va traduciendo a eso y por lo tanto necesita despojar. Entonces esta resistencia, desde hace 500 años, implica resistir frente al despojo y por tanto frente al motor de la crisis climática que es el capitalismo y en ese sentido es una lucha de naturaleza distinta. Si pudiéramos tener una traducción, me queda claro que es defensa del territorio, que es una lucha por la naturaleza, por la vida, por muchas otras cosas. Entonces, si nombramos a nuestro ambientalismo como defensa del territorio, las posibilidades se multiplican.

Yo vengo de un ambientalismo blanco, occidental, uno donde lo único que se hace es traducir frases que se citan en Europa o Estados Unidos. ¿De qué manera resuena o no resuena este ambientalismo con los y las defensoras del territorio? ¿Dónde ves que está esa ruptura, esa incompatibilidad de conceptos, de luchas… que pareciera que son dos cosas distintas?

Yo creo que tiene que ver con que del lado del ambientalismo hay de todo, tenemos incluso el capitalismo verde, el ecofascismo. La diferencia que yo veo y donde tal vez podría resonar es en el rompimiento inicial racionalista entre la humanidad y la naturaleza, lo que explica muchísimo de Occidente: domesticar la naturaleza; pero solo puedes domesticar, intervenir y, además, saquear y convertir en mercancía algo que primero has separado de la humanidad. Hay una operación filosófica necesaria para poder sostener ese relato y esa narrativa. Cuando la naturaleza reclama —como lo vemos en la crisis climática—, para la cultura mixe hay que rendirle culto porque es algo que te puede destruir como fuerza superior, mientras que para el ambientalismo la naturaleza es algo que hay que cuidar o salvar. Sin embargo, por más que se use ese discurso, sigue siendo evidente que no te estás considerando parte de, es otra cosa que tú tienes que cuidar. Esta es una diferencia fundamental: el ambientalismo se inscribe en la misma tradición europea y occidental que separó a la humanidad de la naturaleza. En cambio acá, creo que no. Si observamos las tradiciones rituales o los sistemas de pensamiento nos damos cuenta de que no es así. La defensa del territorio implica también defendernos nosotros y tal vez por eso hay una diferencia de lenguajes. Y podemos reconciliarnos reconociendo esa diferencia fundamental.

Desde el discurso ambientalista occidental, ha existido una reivindicación de los valores y las resistencias de las comunidades y los pueblos indígenas alrededor de todo el mundo. ¿Qué tanto ves un acercamiento genuino y legítimo de buscar entender y hermanar?

Siempre es complicado porque no podemos obviar que hay una relación asimétrica. Dado que no podemos desaparecerla, resulta complicado. A mí me alarma mucho la vulnerabilidad de los defensores del territorio, que es muy distinta a la de los activistas, por lo que creo que en ese punto se pueden hacer alianzas para por lo menos bajar ese nivel de vulnerabilidad.